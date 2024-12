Fanpage.it - Come funzionano i test per la cannabis con il nuovo Codice della strada: cosa dice la circolare del ministero

Con ilbasta unpositivo per far scattare le sanzioni verso chi guida dopo aver assuntoo altre sostanze stupefacenti. Unadeldell'Interno chiariscefunzioneranno i controlli. Intanto, le associazioni di pazienti che usanoterapeutica hanno diffidato il, chiedendo di essere convocate per discutere le modifiche alla norma.