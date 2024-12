Milleunadonna.it - Come comportarsi a Natale con i compagni maltrattanti e violenti

Leggi su Milleunadonna.it

Se è vero che il maggior numero di violenze si consuma tra le mura di casa, immaginate cosa possano significare questi giorni di festa, per troppe donne che vivono il dramma della violenza maschile domestica. Non sono infatti gli sconosciuti il pericolo maggiore per le donne, ma gli uomini con cui c'è un legame affettivo, quelli che s.