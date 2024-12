.com - Colpo Udinese al “Franchi”, Fiorentina ancora ko

FIRENZE (ITALPRESS) – L’espugna ildando una grande ridimensionata alle ambizioni europee della. Decisiva la fase iniziale del secondo tempo quando prima Lucca e poi Thauvin trovano le reti che consentono agli uomini di Runjaic di portare a casa la vittoria per 2-1. I viola, che avevano iniziato in discesa la gara, compiono l’errore di non chiuderla e dopo lo svantaggio non hanno nè la forza, nè la lucidità per riagguantarla. I friulani di contro offrono una prova maiuscola, soprattutto col proprio attacco con la rete di Thauvin davvero molto bella e Lucca che ha dominato nella fase aerea.Come detto, i padroni di casa trovano subito il vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato con l’ausilio dell’intervento Var per fallo di Christensen su Sottil. Dal dischetto Moise Kean mette a segno il suo quindicesimo centro stagionale fra coppe e campionato.