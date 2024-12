Casertanews.it - Colpo in una villetta: i ladri agiscono di pomeriggio ma il bottino è magrissimo

Leggi su Casertanews.it

Furto 'pomeridiano' nella zona residenziale del rione Santella a Marcianise. I malviventi sono entrati in azione l'altro giorno, attorno alle ore 17. Ihanno 'visitato' unadi via De Sanctis ma ilè stato '' in quanto già la scorsa estate la stessa abitazione era.