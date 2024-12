Oasport.it - Ciclismo, i fornitori di maglie per il 2024: tutti i marchi delle squadre World Tour, ci sono quattro novità

Siamo nel pieno del lungo periodo invernale durante il quale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione. Il gruppo aspetta di tornare in strada per un 2025 molto ricco e intenso e questo periodo serve anche per conoscere i compagni di squadra, per fare un po’ di gruppo durante i raduni, per provare i nuovi materiali. Alcunedelhanno infatti cambiato i proprie diversi atleti sispostati di formazione, dunque bisogna testare le nuove biciclette: capire i segreti dei mezzi è cruciale per ottenere determinati risultati e non bisogna lasciare nulla al caso. Quali saranno idiper il 2025?Ci sarannorispetto all’ultima annata agonistica: la Cofidis passerà da Mobel a Etxeondo, la Decathlon AG2R La Mondiale lascerà Rosti per puntare su van Rysel, la Red Bull-Bora-hansgrohe ha deciso di abbandonare Sportful optando per Specialized, il Team Jayco-AlUla si sposterà da Alé a MAAP.