Centro sportivo brusca accelerata Via libera al permesso a costruire

Il Natale porta in dono al Pisa la possibilità di imprimere unaalla realizzazione del. Il tempo delle polemiche si chiude e il sindaco Michele Conti porta a compimento il complesso iter urbanistico per la realizzazione del Pisa Sporting Centre di Gagno. Ieri, infatti, la Giunta ha varato la definitiva dedi approvazione del piano attuativo con le controdeduzioni e il recepimento di alcune osservazioni, principalmente presentate da Autorità idrica toscana e Regione, e respingendo le osservazioni dell’associazione ambientalista La Città ecologica, che chiedevano una radicale trasformazione progettuale. Il via, dunque, consentirà al Pisa di ritirare il premesso digià nelle prossime settimane e avviare così i lavori per la realizzazione del