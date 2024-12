Ilgiornaleditalia.it - Catanzaro, auto va fuori strada e prende fuoco, morte due ragazze bloccate all’interno, una era minorenne, salvi altri tre a bordo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Duehanno perso la vita in un incidentele avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre a San Pietro a Maida, in località Guarna, nella provincia diTragedia in provincia di, duemuoiono in un incidente in cui l'ha l’preso. Due raga