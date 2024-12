Tg24.sky.it - Catanzaro, auto finisce fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze

Leggi su Tg24.sky.it

Grave incidentele a San Pietro a Maida, in provincia di. Due, di cui una minorenne, sonodopo che l'su cui viaggiavano è uscitae ha preso. Secondo quanto ricostruito dai vigili del, le vittime erano a bordo insieme ad altri 3 giovani, quando la vettura è uscita di. In tre sono riusciti ad uscire dall', mentre le duesono rimaste bloccate all'interno. Poco dopo il mezzo è andato in fiamme.