Carlos Augusto | Bello segnare Natale sereno con questa vittoria!

ancora protagonista con un gol,volta dopo Inter-Como terminata sul punteggio di 2-0, in un’intervista realizzata su Inter TV ha commentato la sfida.PROTAGONISTA CON GOL –ha parlato così dopo Inter-Como: «Il primo tempo non è stato dei migliori, conosciamo la forza della nostra squadra. Sappiamo che non esistono partite facili in Serie A, nel secondo tempo abbiamo approcciato bene trovando anche un gol. Da quel momento abbiamo controllato la gara. A gennaio e febbraio ci saranno tante partite ravvicinate, è un campionato equilibrato, dobbiamo continuare così. Siamo un grande gruppo, siamo felici di. Anche se sono un difensore, è sempre. La cosa bella però è la, ora possiamo festeggiare in maniera serena ilinsieme alle nostre famiglie (ride, ndr).