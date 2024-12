Milanotoday.it - Carlo Nicora saluta l'Istituto dei tumori: "Non sono stato confermato e non so perché"

Leggi su Milanotoday.it

non sarà più alla guida dell'nazionale deidi Milano. È lo stesso manager della sanità, in una mail allo staff, ad avvisare che non sarà ri. "Non sonon""Proprio poche settimane fa avevo dato la mia disponibilità a.