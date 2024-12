Firenzetoday.it - Capodanno 2025 a Firenze: tutti gli eventi nella serata del 31 dicembre 2024

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayDi seguito alcuni consigli su cosa fare la sera del 31 dicembre 2024 per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno. Glinelle piazzeCinque piazze in musica con Mr. Rain, Giovanni Caccamo, i Bowland e poi jazz, gospel.