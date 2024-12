Ilgiorno.it - Campagne di beneficenza invece dei regali di Natale

Ci sonoche non si incartano, pensieri che aggirano il consumismo. Il primo è un sostegno alla "missione riscaldamento", cioè un modo concreto per sostenere le spese che la Protezione animali, presieduta da Antonella Legnani, deve affrontare per assicurare la giusta temperatura a cani e gatti. Il periodo invernale è il più difficile per l’organizzazione non profit di via Don Lorenzo Milani 24: il riscaldamento è acceso notte e giorno per tenere tutti gli animali al caldo. La donazione può essere fatta sul sito della Pal. Si può decidere di regalare un’esperienza, affidandosi a Radice Timbrica Teatro di via Volturno 19. Quattro le proposte. Un laboratorio teatrale da gennaio ad aprile, un viaggio di espressione e ricerca personale. Un workshop: una parentesi speciale per varcare la soglia e immergersi in una dimensione più profonda e inesplorata.