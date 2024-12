Lanazione.it - Calendario in regalo con La Nazione. Volontari tutto l’anno anche su carta

Per il terzo anno consecutivo Laregalerà ai lettori unnon solo utile maspeciale, perché ogni mese ’racconterà’ la storia di un’associazione diato del territorio provinciale. Il2025 (un’edizione per i lettori della provincia di Grosseto, un’altra per quelli della provincia di Livorno) sarà consegnato in omaggio sabato insieme alla copia del giornale. Quest’anno le associazioni grossetane che compariranno con le loro foto nelsono "Insieme in Rosa", "Pasfa", "Abio", Croce rossa italiana, "La Farfalla", Admo, "TuttiaTeatro", Misericordia, Avis, Anpas Humanitas, Comitato per la Vita e Fondazione "Il Sole". Foto che ritraggono eventi,impegnati nelle varie attività, ma sopratmostrano i volti delle persone che ogni giorno dedicano – ognuna per quanto e come può – il loro tempo libero per aiutare gli altri, un lavoro silenzioso e quasi sempre lontano dalla luce dei riflettori ma che è invece in grado di accendere un’altra luce, quella della speranza in chi su quei servizi resi sa di poter (o dover) contare per avere una vita migliore.