Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, occhio al possibile colpo Castrovilli. Le ultime sulla trattativa tra Lazio e bianconeri

Leggi su Calcionews24.com

, il futuro disembra essere segnato nella capitale con il ragazzo pronto anche a rescindere il contratto con laNonostante sia la vigilia di Natale per Gaetanonon c’è mai tempo per potersi fermare, e non può neanche permetterselo visto l’inizio di stagione con la. Secondo quanto riporta Pedullà per .