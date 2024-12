Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Saelemaekers, Roma soddisfatta. La richiesta del Diavolo

, mancano pochissimi giorni al mercato invernale. I rossoneri potrebbero essere alla ricerca di qualche colpo importante per completare al meglio la rosa di Paulo Fonseca. Il, infatti, potrebbe avere bisogno di almeno un mediano, che possa completare il reparto. Poi occhio alle occasioni. Nicolò Schira, esperto di, ha postato su X le ultime novità su Alexise il suo futuro. "Allasono molto soddisfatti delle prestazioni di Alexis. Lalo vorrebbe tenere a titolo definitivo". Infatti, il belga ha rinnovato con i rossoneri fino al 2027 prima di andare ai giallorossi in prestito secco. Quanto vuole ilper cederlo? Ecco la risposta di Schira: "Ilchiede 15-18 milioni di euro per vendere l'ala belga". Al momentosembra un giocatore fondamentale per lae per Claudio Ranieri.