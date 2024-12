Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Akliouche, primo nome! Cambia la strategia. E Leweling…

Maghnes, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe uno dei grandi obiettivi delper ild’inverno: un colpo che si potrebbe fare, a determinate condizione. Come scrive il quotidiano, infatti, il Diavolo, con il ritorno di Bennacer, potrebbe anche decidere di non intervenire a centrocampo, ma magari investire sull'esterno. Sia Samu Chukwueze che Noah Okafor, infatti, stanno deludendo in questo momento. Dalilpotrebbe puntare a un'ala che sappia anche giocatore al centro. Servirà la cessione di Chukwueze o Okafor., si legge, è ilin lista. Francese, classe 2002, è un mancino, ha talento, parte da destra e può fare la differenza con gol e assist. Nel 2023-24, ha segnato 7 volte in Ligue 1. Nel 2024-25, è già a 2 in campionato e 2 in Champions.