Casertanews.it - Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 24 dicembre 2024

Leggi su Casertanews.it

Tanta cronaca, ma anchedi attualità e politica. Volete una panoramica completa delledel 24? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Scoperto market della droga: Natale in carcere per 3. In una stanza nel cortile era possibile scegliere lo stupefacente.