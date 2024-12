Torinotoday.it - Botte e spintoni tra giovani in strada a Chieri, un ragazzo ferito finisce in ospedale

Leggi su Torinotoday.it

Ieri sera, lunedì 23 dicembre, duesono stati coinvolti in una lite violenta a, in piazza Caselli. Intorno alle 22, hanno iniziato a prendersi a calci, pugni e, per ragioni ancora non chiare. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di. Uno dei due ragazzi.