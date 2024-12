Bollate, vola con la Bmw e ‘inaugura’ la legge Salvini

Leggi su Ilnotiziario.net

con la Bmw ela. Sabato scorso, 14 dicembre, è entrato in vigore il nuovo Codice della strada voluto dal Ministro, con sanzioni molto più pesanti soprattutto per chi guida in stato di ebbrezza o col telefonino in mano, oltre a imporre obbligo di casco e assicurazione anche ai .