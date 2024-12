Sport.quotidiano.net - Basket DR2. Guastalla inarrestabile: ottava perla consecutiva

La Saturno(18) prova l’allungo. La squadra di Ferrari centra l’vittoria di fila e si mantiene imbattuta al vertice della Divisione Regionale 2, piegando 80-72 in trasferta le Gazze Canossa (12): decisivi i 26 punti di Colla ed i 20 di Maione, dall’altra parte ci provano fino in fondo Cantergiani (17) e Lusetti (15). Prosegue la risalita l’Icare Cavriago (12), vittoriosa 72-56 sul campo della Go(4): per Foroni (15 punti) e compagni si tratta del sesto successo di fila. Nella sfida di coda tra Nubilaria (4) e Bibbianese (2) a far festa sono i primi, che si aggiudicano un importante scontro salvezza per 69-65, con Bartoli (17) e Accorsi (15) sugli scudi.