Foggiatoday.it - Auto rubata in meno di un minuto: il video del furto in via San Severo

Leggi su Foggiatoday.it

Sono bastati 50 secondi per portare via un’nel parcheggio di un supermercato in via Sana Foggia.È successo ieri, lunedì 23 dicembre, poco dopo le 19.30. Le telecamere hanno immortalato la sequenza del.Una Fiat 600 è arrivata nel parcheggio e si è piazzata a poca.