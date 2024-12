Salernotoday.it - Auto contromano provoca incidente a Torrione: due feriti, il video

Leggi su Salernotoday.it

Paura, la scorsa notte, nel quartiere dia Salerno, dove un’– che viaggiava controsenso – si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura (Lancia Ypsilon) in via Mantenga, alle spalle del noto Bar Marconi. Poi si è data alla fuga in retromarcia senza lasciare tracce. I.