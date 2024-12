Tg24.sky.it - Attentato Magdeburgo, in Italia più controlli su mercatini e chiese. Le misure nelle città

A pochi giorni dall'attacco nellatedesca della Sassonia-Anhalt, dove l’auto guidata da Taleb Al Abdulmohsen ha causato 5 morti e oltre 200 feriti, da nord a sud sale il livello di attenzione sui luoghi sensibili. In diversi Comuni i Prefetti hanno convocato riunioni straordinarie del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per rispondere alla circolare della Polizia che chiedeva l’"immediato rafforzamento" dell’aeree "maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale". Ecco come lesi stanno attrezzando in vista delle feste natalizie.