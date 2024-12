Archeologia, gli appuntamenti per le feste ad Ercolano

Leggi su Ildenaro.it

Il Parco archeologico didà appuntamento a turisti e appassionati d’arte anche nei giorni delle festività natalizie, ad eccezione del 25 dicembre quando si rispetterà la consueta chiusura annuale. Domenica 29 dicembre ritorna alle 11.30 l’appuntamento con la rassegna ‘dei Popoli – Bagliori di Pace’: un viaggio tra le vie dell’antica città per riscoprire il valore della pace nel mondo antico. Attraverso un percorso tra domus decorate, terme e botteghe, i visitatori – spiegano dal Parco – saranno guidati a comprendere come la pace, intesa come serenità sociale e prosperità, fosse essenziale per il benessere quotidiano dei romani del I secolo d.C. L’ evento è gratuito con l’acquisto del biglietto d’ingresso al sito. Per info e prenotazionidei Popoli Bagliori di Pace CoopCulture Apertura straordinaria il 1° gennaio con i consueti orari e biglietti per l’iniziativa del Ministero della Cultura nell’ambito del piano di valorizzazione.