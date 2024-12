Baritoday.it - Aperitivi e auguri nonostante freddo e maltempo: folla in centro a Bari per la Vigilia di Natale

Leggi su Baritoday.it

ile ili baresi non hanno rinunciato al classico aperitivo delladinelcittadino. Una tradizione che non è venuta meno in una giornata decisamente uggiosa, quasi (paradossalmente) inusuale visto come sono andati gli ultimi anni, in cui sono state.