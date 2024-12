Ilfattoquotidiano.it - Anziani picchiati selvaggiamente, 75enne in prognosi riservata e grave la moglie. Arrestato un 40enne

da uomo che poi è statocon l’accusa di tentato omicidio e danneggiamento. Vittime delepisodio di violenza, che si è verificato nella serata di ieri lunedì 23 dicembre a Comunanza (Ascoli Piceno), duebrutalmente aggrediti. L’uomo, 75 anni si trova in condizioni critiche, mentre sua, nonostante le fratture riportate, non è in pericolo di vita. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati all’ospedale di Ascoli Piceno. In manette unche aggredito la coppia, attribuendo loro la responsabilità della fine di una relazione con la figlia. Dopo l’assalto, avrebbe anche tentato di incendiare l’abitazione della coppia, situata in via Santa Maria.L’allarme è scattato intorno alle 20.15, quando una chiamata al 118 ha segnalato l’urgenza di soccorsi per un uomo e una donnamente feriti.