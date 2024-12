Lidentita.it - Anno Santo: (non) ci siamo

Avremmo voluto concludere questo viaggio verso il Giubileo 2025 con le fatidiche frasi inflazionate che tanto vengono usate per eventi di grande portata come questo: “Tutto pronto per l’” o ancora “Ci”. Eppure, non potremo farlo. Non perché il Vaticano non si sia preparato, anzi. È Roma a non essere pronta. All’apparenza potrebbe .: (non) ciL'Identità.