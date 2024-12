Ilrestodelcarlino.it - Anna Sole Dalmonte, dallo Zecchino d’Oro, canta per gli anziani

Sono stati quattro gli appuntamenti di Natale per gli ospiti e i loro familiari nelle case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna in quest’ultimo fine settimana. Le feste sono cominciate con il pranzo al Sassoli di Lugo venerdì 20 e sono proseguite con il pranzo al centrodi Voltana sabato 21 per concludersi con due concerti, a Lugo in mattinata e a Voltana nel pomeriggio, domenica 22 dicembre. Ospite speciale del pranzo di Voltana è stata la giovanissima voltanese, fresca vincitrice dello, che hato la canzone con la quale si è imposta nel concorso canoro, ’Diventare un albero’, e un brano natalizio. I concerti di domenica 22 a Lugo e Voltana, a cura dell’associazione Ariafina, hanno coinvolto glicon canzoni della tradizione musicale contadina romagnola.