Anm il servizio per le feste di Natale e Capodanno | orari e ultime corse

Ecco il programma di esercizio Anm in occasione delle festività dia Napoli. Anm informa che in occasione delle festività di2024/25, il programma di esercizio si articolerà come di seguito specificato: METROPOLITANA LINEA 1: – 24 dicembre 2024: ultima corsa da Piscinola ore 19:06, da Garibaldi ore 19:28. .