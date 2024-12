Lapresse.it - Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, 11 soccorritori bloccati a quota 2100 metri

Undici operatori del Soccorso Alpino, intervenuti per recuperare duescivolati sul, sonoin una struttura ricettiva di Campo Imperatore, a circa, a causa di un guasto alla funivia. Con loro anche otto lavoratori dell’ostello e della teleferica. Quest’ultima in seguito è stata riparata ma le condizioni meteo negative non consentono né la ripresa delle ricerche, né la discesa a valle del gruppo che potrebbe rimanere bloccato fino al miglioramento della situazione meteorologica.