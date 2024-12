Ilgiorno.it - Ai domiciliari per stalking, evade e va a casa dell’amica della ex. Arrestato di nuovo

Milano, 24 dicembre 2024 – Era agli arrestipernei confrontiex fidanzata. Ma questo non gli ha impedito di uscire die presentarsi dall’amicavittima, chiedendo di poterle parlare. Un gesto che, a un 29enne di Milano, è costato unarresto, ieri. L'uomo era stato denunciato dalla ragazza a fine giugno.per atti persecutori, da agosto aveva il divieto di avvicinarsi alla ragazza, con obbligo di braccialetto elettronico. Dispositivo che il 29enne si è però sempre rifiutato di indossare e per questo la misura cautelare era stata modificata a fine estate con gli arrestiin zona Ponte Lambro, a Milano. Ieri all'ora di pranzo, però, l'uomo è uscito senza permesso e ha raggiunto ladell'amicavittima, in zona Mecenate, chiedendole di poter chiamare la ex dal suo telefono.