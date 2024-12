Ilrestodelcarlino.it - Addio Renzo Gambi il tennis, grande passione

Venerdì è morto, a gennaio avrebbe compiuto 87 anni. Aveva lavorato come informatore scientifico del farmaco per MSD Italia. Ma la suaera da sempre il. Giudice arbitro internazionale, è stato tra i fondatori della Commissione regolamenti della FITP, di cui è stato anche presidente. Con lui ha avuto origine nel 1978 la Commissione regolamenti, mettendo le basi per il lavoro del gruppo di giuristi che ha redatto nel 1982 il Regolamento di giustizia della Federazione, il primo per una federazione sportiva in Italia. È stato un uomo di sport, giocatore negli anni ‘70, poi organizzatore dei circoliDario Zavaglia e Tre Laghi a Ravenna. Giudice arbitro del circuito professionistico, ha esercitato questo ruolo anche agli Internazionali d’Italia e al torneo di Firenze.