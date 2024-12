Avellinotoday.it - Addio a Carmine, “Barbalupo” dal cuore biancoverde

Leggi su Avellinotoday.it

Avellino piange la scomparsa diPascale, conosciuto da tutti come “”, un nome che racchiudeva la sua essenza: una passione sconfinata per i colori della gloriosa Us Avellino 1912 e ungrande come pochi.non era solo un tifoso, ma un simbolo per la comunità.