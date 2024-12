Salernotoday.it - Accoltellamento a Pontecagnano, ferito 38enne: indagini in corso

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato al bar Dolce Caffè, in via Europa a. L’episodio è avvenuto durante una discussione con un altro uomo. La vittima, colpita al torace, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Per fortuna non è in pericolo di.