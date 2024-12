Brindisireport.it - Vortice glaciale in arrivo: forti piogge minacciano il Natale

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta meteo per le prossime 24 ore, a partire dalle 20:00 di oggi, lunedì 23 dicembre. L'intero territorio regionale è interessato da un'allerta gialla che prevede precipitazioni e, in alcune zone, anche nevicate a quote.