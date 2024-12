Ferraratoday.it - Visite e accertamenti, prevista la sospensione delle prenotazioni per due giorni

Leggi su Ferraratoday.it

La finalità è consentire la messa in sicurezza dell'infrastruttura tecnologica, su cui opera anche il softwareCup dell'Ausl di Ferrara in tutte le sue componenti. A questo proposito, nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 non sarà possibile accedere all'interfaccia e.