Sbircialanotizia.it - Vertice in Lapponia, Meloni e leader Nord-Sud sempre più vicini

Leggi su Sbircialanotizia.it

La presidente del Consiglio convoca per oggi una riunione su protocollo Albania Forse è improprio parlare di disgelo, soprattutto in una terra, dove in questo periodo dell'anno il termometro arriva a toccare -20 gradi. Ma da oggi, forse, i Paesi frugali - che su molte questioni hanno spesso abbracciato posizioni agli antipodi rispetto a quelle .