Foggiatoday.it - Vandali danneggiano allestimenti natalizi, il sindaco tende la mano agli autori: "Natale momento di rinascita"

Leggi su Foggiatoday.it

"Un gesto che ci rattrista, ma non frena l'inarrestabile bisogno che abbiamo di generare bellezza". Non mostra rabbia ildi Rignano Garganico Luigi Di Fiore, per gli attici commessi da ignoti, che nelle scorse ore hanno danneggiato diversidisposti nelle vie.