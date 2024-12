Ilgiorno.it - Vandali a scuola danno fuoco ai cestini e danneggiano l’ingresso

Leggi su Ilgiorno.it

Forzano la porta d’ingresso di Ragioneria e incendiano il cestino dei rifiuti: le fiamme distruggonodell’istituto. Pesanti danni quelli provocati ieri dai soliti ignoti all’istituto disuperiore Ragioneria. La lingua rossa, però, dal cestino si è presto allargata finendo con il carbonizzaredell’edificio (nella foto). A Ragioneria in quel momento, trattandosi di un periodo festivo e nonostante il cantiere interno (è in corso la ristrutturazione dell’edificio), non c’era nessuno. Non ci sono stati operai o altri feriti o intossicati. I carabinieri della Compagnia di Codogno hanno immediatamente eseguito accertamenti e sopralluoghi per arrivare presto al nome del responsabile. È stata avvertita anche la dirigente scolastica Antonia Rizzi. La preside ieri pomeriggio ha commentato l’accaduto: "Non so quantificare il, almeno per il momento, ma posso dire che è rimasto contenuto".