Calcionews24.com - Van Dijk: «Futuro? Valuterò considerando anche il rinnovo contrattuale. Su Salah dico che…»

Leggi su Calcionews24.com

Van, difensore del Liverpool, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del suocon il possibiledel contratto In conferenza stampa, il difensore del Liverpool Vanha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo. LE PAROLE – «Non c’è alcuna scadenza per ildi contratto. Vedrò cosa riserva il. .