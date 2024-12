Ilfattoquotidiano.it - Valerio Staffelli entra con l’auto in piazza Duomo a Milano e mette alla prova il sistema di sicurezza

A “Striscia la notizia”testa la qualità dell’innalzamento del livello dipromesso dal ministro dell’Interno, Piantedosi, dopo i fatti di Magdeburgo, nelle aree dedicate a eventi e manifestazioni natalizie. E scopre che aun’autosenza l’ombra di un ostacolo non solo nella zona adiacente al, dove si svolgono i mercatini di Natale, ma può circolare indisturbata anche in unainvasa da cittadini e turisti.Le immagini, dopo Magdeburgo, vedono l’inviato di Striscia, imbeccato da una segnalazione,nel varco libero e incustodito traFontana e corso Vittorio Emanuele, percorre con, a passo d’uomo, tutta la zona dei mercatini e sbuca senza ostacoli o blocchi a. Per poi fare inversione nel cuore dellae ripercorrere lo stesso tragitto.