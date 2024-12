Lettera43.it - Vacanze di Natale 90 torna al cinema: date e sale per vederlo

no anche per il 2024 idiDays, appuntamenti per rivivere ali classici della comicità italiana. Da sabato 28 dicembre a mercoledì 1 gennaio sarà infatti possibile trovare in alcunedel Paese – l’elenco è disponibile sul sito ufficiale di Nexo Studios – un vero cult dei cinepanettoni,di90 di Enrico Oldoini con un cast stellare, tra cui la coppia formata da Christian De Sica e Massimo Boldi. Un’occasione unica per fare un tuffo nel passato e rire alla tradizione italiana che ha fatto ridere generazioni di famiglie durante le festività. L’anno scorso era toccato al primo e storicodidi Carlo Vanzina del 1983 con De Sica, Jerry Calà e Claudio Amendola.di90al: le parole di Aurelio De Laurentiis«Il cinepanettone è un fenomeno culturale, un appuntamento annuale con allegria e leggerezza», ha spiegato all’Adnkronos il produttore Aurelio De Laurentiis.