Usa Ordini beni durevoli di novembre -11% stime a -03%

New York, 23 dic. (askanews) – Glidinegli Stati Uniti, in, hanno registrato un dato in ribasso dell'1,1% dello 0,2% rispetto al mese precedente a 286,6 miliardi di dollari, secondo quanto comunicato dal dipartimento al Commercio; le attese erano per un ribasso dello 0,3%. Il dato di ottobre è stato rivisto da +0,2% a -0,1%. Escludendo glidel settore trasporti, il dato è sceso dello 0,1%, dopo il +0,2% di ottobre. Escludendo la difesa, il dato si è mostrato in calo dello 0,3%. Una misura chiave per gli inventi aziendali, i nuovipercapitali non nel settore della difesa, escludendo il settore aereo, ha registrato un dato in rialzo dello 0,5%.