Liberoquotidiano.it - Usa: la Groenlandia risponde a Trump, 'non siamo in vendita'

Copenaghen, 23 dic. (Adnkronos/Afp) - Laha dichiarato di non essere in, dopo che Donaldha nuovamente affermato di volere che gli Stati Uniti prendano il controllo dell'isola che ospita importanti riserve minerarie e petrolifere. Ma il tycoon, che si era offerto di acquistare il vasto territorio danese durante il suo primo mandato, ricevendo già allora un primo brusco rifiuto, ha ripreso a insistere nel fine settimana, nominando il suo ambasciatore a Copenaghen per la sua nuova amministrazione.Il primo ministro della, Mute Egede, ha però stroncato immediatamente ogni possibilità di accordo. "Laè nostra. Nonine non lo saremo mai. Non dobbiamo perdere la nostra lunga lotta per la libertà", ha affermato Mute Egede. La, l'isola più grande del mondo, è un territorio danese autonomo con un proprio parlamento, circa 55.