Davidemaggio.it - Un Posto al Sole non si ferma a Natale – Anticipazioni

© US RaiUnalnon sineanche a. Questa settimana la soap andrà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ecco cosa accadrà nelle nostre.Unalda lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2024Lunedì 23 dicembre 2024: le notizie sul figlio di IdaUna volta informato del duro confronto fra Valeria e Manuela, Niko si farà una sua precisa opinione a riguardo e scontenterà una delle due ragazze. Con l’approssimarsi del, arriveranno delle importanti quanto inattese notizie sul figlio di Ida, che avranno delle forti ripercussioni sullo stato d’animo della ragazza e della famiglia Bruni-Giordano, così come su quello di Roberto. Unalnon siDavide Maggio.