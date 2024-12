Lanazione.it - Uffizi, aperture speciali per le feste natalizie

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 dicembre 2024 – Per chi desidera approfittare delle festivitàper visitare i musei, la Gallerie degliha annunciato lein occasione delle imminenti festività. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutto il complesso (, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli) sarà ordinariamente accessibile negli orari consueti. Il 30 dicembre, lunedì (che è normalmente il giorno di chiusura), ci sarà una apertura straordinaria: per Galleria degliin orario 8,15-18,30 e Giardino di Boboli 8,15-16,30. Palazzo Pitti sarà chiuso. Il primo di gennaio l’apertura straordinaria riguarderà solo il Giardino di Boboli (10-16,30), mentre per la Befana, il 6 gennaio, ad essere visitabile sarà la Galleria degli(8,15-18,30). In tutti i casi, l’ultimo accesso consentito è 60 minuti prima dell’orario di chiusura.