Trump alla Casa Bianca, il suo team vuole uscire da Oms dal primo giorno

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ildi transizione di Donaldsta spingendo per fargli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità ildella nuova amministrazione. Lo scrive il Financial Times, citando membri deldel tycoon, che avrebbero parlato dell'intenzione di annunciare un ritiro dall'organismo sanitario globale in occasione dell'insediamento del presidente eletto, il .