Anteprima24.it - Truffe, anche a Natale i Carabinieri in difesa degli anziani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidurante le festività Natalizie proseguono, in Irpinia, gli incontri organizzati dal Comando Provinciale deidi Avellino per informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli, verso il fenomeno delle. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e informazione e che si pone l’obiettivo di fornire ai destinatari strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati.Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione deidi Aiello del Sabato ha incontrato la comunità, rafforzando la collaborazione, sul tema, tra l’Arma e i cittadini. In particolare, al termine della Santa Messa del venerdì, il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Amalfitano, ha parlato ai fedeli dal pulpito di una chiesa locale, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le