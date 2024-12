Monzatoday.it - Trovati 300 milioni di euro per portare la metropolitana a Monza (ma non arriveranno subito)

Leggi su Monzatoday.it

Le 7 fermate dellaricominciano a vedersi all’orizzonte. Matardi e per far partire i lavori mancano ancora 100di. Se non ci saranno ulteriori ostacoli laarriverà nel 2036.I fondi (dilazionati in 10 anni) da RomaNegli.