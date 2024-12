Quotidiano.net - Treni in tilt tra Molise e Puglia: ritardi fino a 230 minuti e cancellazioni. Disagi per chi rientra a casa per Natale

Foggia, 23 dicembre 2024 - Iper chi viaggia in treno non mancano nemmeno a, causando molti problemi proprio a chi fa rientro aper le feste. Nello specifico a tutte le persone che lavorano e studiano al Nord ma hanno parenti e affetti al Sud, dove tornano nei giorni di festa. A meno due giorni dale a 24 ore dalla cena della vigilia, ‘sacra’ per milioni di italiani, per un guasto alla linea elettrica la circolazione deiditalia è stata sospesa dalle 5.35 alle 10.44 di questa mattina tra ile la, in particolare tra Campomarino (Campobasso) e Chiueti (Foggia). IAlta velocità, Intercity e Regionali registranoa 230, alcuni hanno subitoe limitazioni di percorso. Il guasto elettrico è stato provocato quasi certamente dal maltempo.